Главный тренер «Вегаса»: Мироманов имеет бросок и навыки владения шайбой уровня НХЛ

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди похвалил российского защитника «Голден Найтс» Даниила Мироманова за игру в матче с «Аризоной» (5:2). Россиянин забросил шайбу при игре в большинстве броском от синей линии.

«Сегодня вечером он начал бросать немного больше. Это привело к его голу при игре в большинстве. Мы хотим, чтобы он бросал в большинстве, если у него есть шанс на открытый бросок. Это его решение… Когда приходит твоя очередь бросать, то бросай. Он имеет бросок и навыки владения шайбой уровня НХЛ», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Мироманов в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых набрал пять (2+3) очков. Всего в НХЛ на счету 25-летнего защитника 21 матч за «Вегас» и шесть (2+4) набранных очков при показателе полезности «-5».