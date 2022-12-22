Экс-директор «Трактора»: Шумаков получил три миллиона за два гола, один из них случайный

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал тренерскую работу Анвара Гатиятулина, а так же резко осудил трансферные решения менеджмента челябинского клуба.

«По Сергею Шумакову было всё понятно изначально. Много пропустил из-за травмы, неизвестно какого характера она была, и не прошёл предсезонную подготовку с командой. Было очень мало шансов, что он сможет вернуться на прежний уровень. Руководство должно было осознавать весь риск. По определённым данным, Шумаков получал миллион в месяц и, грубо говоря, заработал за это время три миллиона. За две заброшенные шайбы, одна из которых залетела случайно. Какого-то рвения, желания помочь команде не было. С Адамом Альмквистом тоже с первого матча всё понятно было – птицу видно по полёту. Также косяки с вратарями: загнобили Эмиля Гарипова, Эндрю Хэммонд сбежал, а Алексей Мельничук мало сыграл.



Команда на последнем месте, а виноваты оказались тренеры Алексей Чикалин и Алексей Тертышный. А где работа самого Анвара Гатиятулина? Рынок игроков маленький, свободных нет, поэтому на первый план выходит тренерское искусство. Сейчас людей надо обучать правильно играть в хоккей, а в «Тракторе» этого нет. Много ли шайб за свою карьеру забросил Гатиятулин и как он может научить игроков тому, что не умеет сам?



Серьёзного усиления в «Тракторе» не видно. Несколько проигранных матчей с конкурентами – и всё. Я считаю, что нужно уже перестать говорить про плей-офф и необходимо строить команду к следующим сезонам. Надо начинать работать по-настоящему. Хоккеистов нужно искать на периферии, также в Беларуси и Казахстане. Должна быть команда селекционеров, а в «Тракторе» неизвестно, кто этим занимается», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» расторг контракты с Сергеем Шумаковым, Адамом Альмквистом и Алексеем Мельничуком. Шумаков присоединился к «Трактору» в начале октября 2022 года. За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка. Вчера нападающий подписал контракт с минским «Динамо» до конца текущего сезона.

Новость по теме Нападающий Шумаков подписал контракт с минским «Динамо» до конца текущего сезона