Нападающий Бурмистров расторгнет контракт с «Ак Барсом» и перейдёт в «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Бурмистров подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом». Форвард расторгнет контракт с казанским «Ак Барсом» по обоюдному согласию. Соглашение с магнитогорским клубом будет рассчитано до конца сезона-2022/2023, но стороны могут договориться о продлении контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ак Барс» активно ищет варианты обмена 31-летнего нападающего, среди возможных вариантов назывался «Металлург».



Несмотря на уход главного тренера Олега Знарка, с которым, как отмечали СМИ, у форварда случился конфликт, казанцы всё равно хотели избавиться от Бурмистрова.



Напомним, Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.