Эксперт TSN: Зуб – ключевой игрок обороны «Оттавы», очень заметно, когда его нет в составе

Эксперт TSN Джейми Маклеллан прокомментировал новое четырёхлетнее соглашение «Оттавы» с российским защитником Артёмом Зубом на общую сумму $ 18,4 млн.



«Очень важно было продлить контракт с Зубом. Я работаю на матчах „Оттавы“ и вижу, насколько Зуб ценен для команды, когда играет. Это еще заметнее, когда он не играет, потому что это защитник первой пары, который уравновешивает игру Шабо. Он играет по 22 минуты за матч, и это непростые минуты, ведь он выходит во всех ситуациях и „пять на пять“, и особенно в меньшинстве.

Это стабильный игрок, в большинстве матчей он незаметен, но в хорошем смысле. Он совершает мало ошибок, хорошо владеет первым пасом, играет в силовой манере, останавливает позиционные атаки соперника. Мне очень заметно, когда его нет в составе, потому что тогда остальным защитникам приходится выполнять неподходящую для них роль. Зуб — ключевой игрок молодой обороны команды на будущее, потому что ей нужен стабильный человек справа», — цитирует Маклеллана TSN.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.