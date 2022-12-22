Губерниев: вся Россия смотрит биатлон. В отличие от хоккея, он объединяет страну

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по хоккею на Кубке Первого канала и рассказал об отношении к Континентальной хоккейной лиге.
«Как отношусь ко второму месту сборной России на Кубке Первого канала? Никак. Мне кажется, сейчас главное — то, что сборная в принципе играет. Конечно, сложно спортсменов мотивировать. Но результаты, так же, как в футболе, второстепенны. Хорошо, что мы где-то вообще выступаем. Но с другой стороны, хоккеисты, а также футболисты, чувствуют себя лучше, чем другие российские спортсмены, и обидно, что они не смогли выиграть. Хотя, конечно, на уровне сборных следить за хоккеем сложно на фоне нашего отстранения. Вся страна смотрит биатлон. В отличие от хоккея, он страну объединяет.
Как насчёт КХЛ? Лига тоже не несёт объединительной идеи? КХЛ, безусловно, несёт, но в целом уступает биатлону. И это происходит уже достаточно давно. Почему? Это не ко мне вопрос. Я отвечаю за биатлон, и мы делаем всё, чтобы он фактически продолжал оставаться в стране спортом номером один. В отличие от футбола, им интересуются и дети, и женщины, и старики, и все-все-все. Как у зрителя у меня интерес к КХЛ есть, хотя там сейчас не хватает мастеров. Нет сильных иностранцев, как раньше. Но в целом лига развивается, и это уже неплохо», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
Напомним, на Кубке Первого канала сборная России занята второе место. Победителями стали хоккеисты сборной Беларуси.
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