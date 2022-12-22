Джонсон: контракт Зуба разумный и по сроку, и по сумме — но у меня только один вопрос

Эксперт TSN Майк Джонсон высказался о подписании «Оттавой Сенаторз» нового контракта с российским защитником Артёмом Зубом. Напомним, соглашение рассчитано на четыре года на общую сумму $ 18,4 млн.
«Оттаве» нужно было переподписывать Зуба. Они уже год пытаются усилить линию обороны справа. Представьте, если бы они позволили Зубу выйти на рынок — им бы пришлось искать уже двоих! Так что им было необходимо его продлить. Считаю срок контракта вполне разумным, как и его сумму. У меня только один вопрос — посмотрите на долгосрочные контракты клуба, это костяк команды, с которым «Оттава» хочет побеждать. Хотя в НХЛ эти парни вместе ничего не выиграли. Да, многие из них молоды, ещё растут, я их не виню во всем. Но клуб вкладывается в костяк, который пока не показал, что может стабильно выигрывать на уровне НХЛ. Выглядит немного рискованно постоянно увеличивать всем зарплаты, надеясь на другой результат», — цитирует Джонсона TSN.
В текущем регулярном сезоне НХЛ Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
- 22 декабря 2022
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