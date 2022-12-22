Журналист: самое впечатляющее — то, как Тарасов может сделать хаотичную игру спокойной

Североамериканский журналист Джефф Свобода в статье на сайте «Коламбус Блю Джекетс» оценил игру российского голкипера клуба Даниила Тарасова.
«Реальность такова, что лучший уровень для Тарасова сейчас — это любой, на котором он играет. Его сочетание габаритов, атлетизма и спокойствия в воротах заставило «Джекетс» поверить, что он может стать основным в НХЛ, и он доказывает это.
Отличительной чертой является то, как он смог перейти в североамериканскую игру, учитывая его малое количество лишних движений на площадке. Европейский стиль гораздо больше основан на владении шайбой и передачах, в то время как меньшая площадка и более высокие скорости в НХЛ способствуют созданию хаоса. Однако Тарасов смог относительно быстро к этому приспособиться.
Пожалуй, самое впечатляющее на данный момент — это то, как Тарасов может сделать хаотичную игру спокойной. Это может быть самым сложным для любого вратаря на уровне НХЛ, но его способность удерживать себя от лишних мыслей и хаоса позволяют ему делать отличные сейвы», — сказано в статье.
Тарасов сыграл за «Коламбус» 11 матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 91,3 и коэффициентом надёжности 3,13.
- 22 декабря 2022
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