Чешский экс-игрок «Авангарда» рассказал об игре с Ягром за омский клуб

Чешский экс-игрок «Авангарда» Ярослав Беднарж рассказал об игре за омский клуб с Яромиром Ягром и оценил его последние матчи за «Кладно».

«С Ягром в Омске было здорово во всех отношениях. Нам было очень весело. Мы знали друг друга и раньше, и я рад, что удалось привезти его в Омск. Каждый день мы проводили вместе много времени.

Игра Ягра за «Кладно»? Никто не говорит, что он самый быстрый, но вы можете видеть, что он всё ещё вносит свой вклад в команду. Что тут сказать, он — инопланетянин», — приводит слова Беднаржа Sport.cz.

Беднарж играл за омский «Авангард» с 2003 по 2005 год. В составе команды стал чемпионом страны 2004 года. В решающей пятой игре финальной серии в Магнитогорске с «Металлургом» забросил одну из шайб в серии буллитов, ставшую победной.