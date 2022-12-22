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Кожевников: не думаю, что сейчас надо менять Жамнова. Не первый же раз проигрываем

Кожевников: не думаю, что сейчас надо менять Жамнова. Не первый же раз проигрываем
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал работу главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

«Не думаю, что сейчас надо менять тренера. Не первый же раз проигрываем. Команды не было, да, проверяли людей. Впрочем, знали, кто играет. Да, была подготовка, а дальше посмотрим. Серьёзный турнир проиграли. Сейчас не вижу смысла снимать тренера. Да, неудовлетворительно, не доработали, но надо сделать правильные выводы и идти дальше», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, Россия уступила сборной Беларуси по буллитам со счётом 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной во главе с Жамновым подвергся критике за неоптимальный состав, выбранный на турнир в целом и на решающий матч в частности.

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