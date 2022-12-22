Зуб тренируется в маске и бесконтактной майке, он восстанавливается после перелома челюсти

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб продолжает восстанавливаться после перелома челюсти.

Сегодня, на утренней раскатке клуба 27-летний хоккеист работал в защитной маске и бесконтактной майке, сообщает журналист Клэр Ханна в «твиттере».

Напомним, Зуб получил повреждение повреждение в матче с с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), когда шайба попала ему в лицо. В этом матче Зуб провёл 20 с половиной минут на площадке, результативными действиями не отметился. Его показатель полезности в игре — «-1».



Вчера, 21 декабря 2022 года, «Оттава» объявила о продлении контракта с российским игроком обороны. Новое соглашение рассчитано на четыре года на общую сумму $ 18,4 млн.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.