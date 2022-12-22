Защитник «Коламбуса» Гавриков попал в сферу интересов «Эдмонтона»

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков может перейти в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.
27-летний хоккеист в текущем сезоне в 32 матчах набрал 9 (2+7) очков. Контракт Гаврикова на $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.
В прошлом сезоне Владислав за 80 игр регулярного чемпионата забросил пять шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «-3». Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги Гавриков провёл 236 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очков с показателем полезности «-18».
Российский игрок обороны был выбран на драфте НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в 2015 году в шестом раунде под общим 159 номером.
Гавриков является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2017, 2019).
- 22 декабря 2022
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