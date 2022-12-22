«№28 из «Авангарда». Защитник «Металлурга» назвал самого опасного нападающего КХЛ

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран назвал самого опасного нападающего КХЛ.

«Против кого из нападающих КХЛ мне сложнее всего играть? Классный вопрос. На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из «Авангарда». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает», — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кёрран сыграл 30 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков.

Сергей Толчинский провёл за «Авангард» 41 встречу, в которых забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Коди Кёрраном читайте на «Чемпионате» завтра, 23 декабря в 13:00 мск.