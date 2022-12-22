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«№28 из «Авангарда». Защитник «Металлурга» назвал самого опасного нападающего КХЛ

«№28 из «Авангарда». Защитник «Металлурга» назвал самого опасного нападающего КХЛ
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Защитник «Металлурга» Коди Кёрран назвал самого опасного нападающего КХЛ.

«Против кого из нападающих КХЛ мне сложнее всего играть? Классный вопрос. На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из «Авангарда». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает», — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кёрран сыграл 30 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков.

Сергей Толчинский провёл за «Авангард» 41 встречу, в которых забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Коди Кёрраном читайте на «Чемпионате» завтра, 23 декабря в 13:00 мск.

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