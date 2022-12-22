Игрок «Металлурга» Кёрран рассказал, как клубу удалось повысить посещаемость матчей

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран рассказал о посещаемости на матчах магнитогорского клуба.
«В чём причины низкой посещаемости матчей «Металлурга» на старте сезона? Да, это тот момент, который расстраивал команду, потому что все знают, насколько великолепная в Магнитогорске фан-база. Я думаю, что в клубе хорошо поработали на рынке, нашли новые способы привлекать болельщиков. Мне не кажется, что низкая посещаемость стала результатом нашей игры: мы идём на втором месте в конференции, довольно много забиваем, недавно команда играла в седьмом матче финала.
Сейчас на наших играх невероятная атмосфера. Я думаю, что мы играем в хоккей, который нравится болельщикам. Они очень здорово нас поддерживают и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их и попросить приводить своих друзей: «Приводите столько друзей, сколько у вас есть!» — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Коди Кёрраном читайте на «Чемпионате» завтра, 23 декабря в 13:00 мск.
- 22 декабря 2022
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