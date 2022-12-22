Грабовский: хорошо, что есть «Википедия», куда мы вписали победу сборной Беларуси на КПК

Генеральный менеджер сборной Беларуси Михаил Грабовский высказался о победе на Кубке Первого канала.
«Для нашей команды участие в таком историческом турнире — это честь и огромная возможность. Я с гордостью принимаю эту победу. Память о ней будет на всю жизнь. Особенно хорошо, что есть «Википедия», куда мы на века вписали это достижение. Пусть это не чемпионат мира и не Кубок Стэнли, но для нас и нашей страны это огромное достижение.
Как удалось победить сборную России и выиграть турнир? В первую очередь для нас это была возможность сыграть с сильным соперником и проверить себя, собрать лучших ребят. Победа в каждом матче — это наша цель, наша культура. Мы пытаемся привить ребятам эту ментальность и сделать так, чтобы они поверили в себя и свои возможности. Очень сложно создать в нашем хоккее конкуренцию. Количество игроков несоизмеримо с тем, сколько есть у сборных России, Канады и других команд первой восьмёрки. Но мы хотим побед так же, как и вы, и чтобы их достигать, надо больше хотеть этого. Всё кроется в силе подсознания. Я сам всегда играл так и добивался результата благодаря желанию и вере в себя. Мы не хотим проигрывать, поэтому ударили первыми и выдержали бой», — цитирует Грабовского Allhockey.
Напомним, Россия уступила сборной Беларуси по буллитам со счётом 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной во главе с Жамновым подвергся критике за неоптимальный состав, выбранный на турнир в целом и на решающий матч в частности.
- 22 декабря 2022
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