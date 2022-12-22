Защитник «Оттавы» Зуб рассказал о сроках возвращения после перелома челюсти
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб рассказал о сроках возвращения на лёд.
«Как только врач скажет мне, что всё хорошо — я вернусь. Чувствую себя хорошо. Может быть, после Рождества приступлю к тренировкам с силовой игрой», — цитирует Зуба официальный сайт НХЛ.
Напомним, Зуб получил повреждение в матче регулярного сезона с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), когда шайба попала ему в лицо. В этом матче Зуб провёл на площадке 20 с половиной минут и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности в игре — «-1».
Вчера, 21 декабря 2022 года, «Оттава» объявила о продлении контракта с российским игроком обороны. Новое соглашение рассчитано на четыре года на общую сумму $ 18,4 млн.
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