Главный тренер минского «Динамо» ответил на вопрос о селекционных целях на дедлайн

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о селекционных целях на дедлайн.
«У нас есть несколько позиций, которые нам бы хотелось улучшить. Перед вылетом мы общались с менеджментом на эту тему, все понимают, что мы находимся на одной волне. Все знают, кто нам нужен, и все работают в этом направлении.
Что касается возможного интереса к Альмквисту, то он прекрасно играл за нас в том сезоне. Может быть, он тот человек, которого менеджмент тоже будет рассматривать», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 21 декабря к минчанам присоединился бывший хоккеист «Трактора» Сергей Шумаков.
19 декабря стало известно, что защитник Алексей Емелин расторг контракт с «Динамо». Позже, игрок обороны перешёл в «Спартак».
- 22 декабря 2022
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