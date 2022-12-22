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Главный тренер минского «Динамо» ответил на вопрос о селекционных целях на дедлайн

Главный тренер минского «Динамо» ответил на вопрос о селекционных целях на дедлайн
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о селекционных целях на дедлайн.

«У нас есть несколько позиций, которые нам бы хотелось улучшить. Перед вылетом мы общались с менеджментом на эту тему, все понимают, что мы находимся на одной волне. Все знают, кто нам нужен, и все работают в этом направлении.

Что касается возможного интереса к Альмквисту, то он прекрасно играл за нас в том сезоне. Может быть, он тот человек, которого менеджмент тоже будет рассматривать», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 21 декабря к минчанам присоединился бывший хоккеист «Трактора» Сергей Шумаков.

19 декабря стало известно, что защитник Алексей Емелин расторг контракт с «Динамо». Позже, игрок обороны перешёл в «Спартак».

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