Кудашов: в игре московского «Динамо» сегодня всё было нормально за исключением большинства

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог встречи с минскими одноклубниками (2:0).
«Соперник играл мобильно и быстро, пытался играть в атаке и много создавать, но тем не менее в нужный момент мы выстояли в меньшинстве, потом забили гол и вообще в определённый момент перехватили инициативу и зажали их в зоне. Где надо – пооборонялись, где надо – хорошо сыграл вратарь. Поэтому в сегодняшней игре всё было нормально, за исключением большинства, которое сегодня не сработало.
Каждая команда разбирает соперника, все разбирают меньшинство и большинство от этого меняется каждый раз. Да, где-то мы подстраивались под соперника, но всё равно за базу брали свою игру, и сегодня мы отталкивались, как и каждый раз, от своей игры, просто меняя какие-то нюансы от соперника.
Волков в воротах сегодня играл по плану, который у нас уже был. Джиошвили после возвращения из сборной стал играть ещё солиднее? Выводы делать вам, но лично для меня он каким был в начале сезона, таким и остался», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 22 декабря 2022
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