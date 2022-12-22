Миронов – об эффектном победном голе: закрыл глаза и бросил, как учил Щадилов

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов после победы над минскими одноклубниками (2:0) рассказал о своём победном голе.

«Опять у нас было много удалений. Мы проиграли предыдущие две игры Минску, когда они шесть или семь раз забили в большинстве. Слава богу, что сегодня выстояли, когда две минуты провели «три на пять». Костя Волков поймал все шайбы, и ребята тоже ловили на себя шайбы.

В хоккее не бывает без ошибок. Понятно, что сегодня было очень много ошибок с нашей стороны, соперника оценивать не буду. Хорошо, что выиграли. Конечно, мы помнили предыдущее поражение от Минска. Всем хотелось сегодня выиграть, неважно каким способом, но нужна была победа.

Мой эффектный гол после передачи от Джиошвили? Он отдал мне точный пас, а я закрыл глаза и с разворота бросил, как учил Игорь Щадилов. Вышел на третье место по голам в КХЛ среди защитников «Динамо»? Я ещё и 100-ю результативную передачу сегодня сделал. Забрал ли шайбу? Да, вот она лежит», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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