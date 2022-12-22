«Само письмо ничего не изменит». Гашек рассказал о цели своего послания в НХЛ, ATP и WTA

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о цели своего послания в Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация).

«Спасибо всем, кто прочитал и особенно поделился моим письмом в НХЛ, WTA и ATP. Само письмо ничего не изменит. Но с вашей поддержкой и совместным давлением на данные соревнования, спортивные союзы, законодателей это несомненно рано или поздно даст свои плоды», — написал Гашек в «твиттере».

Напомним, в своем письме, опубликованным вчера, 21 декабря Гашек призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих под эгидой данных организаций из-за ситуации на Украине.

Ранее Доминик неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России. Среди прочего он предлагал запретить въезд в Чехию русским игрокам «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» на первые матчи регулярного сезона НХЛ, однако в итоге все россияне приехали в страну.