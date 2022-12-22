«Само письмо ничего не изменит». Гашек рассказал о цели своего послания в НХЛ, ATP и WTA

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о цели своего послания в Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация).
«Спасибо всем, кто прочитал и особенно поделился моим письмом в НХЛ, WTA и ATP. Само письмо ничего не изменит. Но с вашей поддержкой и совместным давлением на данные соревнования, спортивные союзы, законодателей это несомненно рано или поздно даст свои плоды», — написал Гашек в «твиттере».
Напомним, в своем письме, опубликованным вчера, 21 декабря Гашек призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих под эгидой данных организаций из-за ситуации на Украине.
Ранее Доминик неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России. Среди прочего он предлагал запретить въезд в Чехию русским игрокам «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» на первые матчи регулярного сезона НХЛ, однако в итоге все россияне приехали в страну.
- 22 декабря 2022
-
23:33
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:50
-
16:35
-
16:30