Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.



На 5-й минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передач всё того же Овечкина и российского защитника Дмитрия Орлова вывел гостей вперёд. На 44-й минуте Дрейк Батерсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил Маркус Юханссон после передачи Кузнецова.



Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).