Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
На 5-й минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передач всё того же Овечкина и российского защитника Дмитрия Орлова вывел гостей вперёд. На 44-й минуте Дрейк Батерсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил Маркус Юханссон после передачи Кузнецова.
Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).
- 23 декабря 2022
-
05:54
-
05:44
-
05:38
-
04:23
-
04:22
-
04:17
-
03:47
-
03:35
-
03:32
-
00:36
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41