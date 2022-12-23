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Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме

Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На 5-й минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передач всё того же Овечкина и российского защитника Дмитрия Орлова вывел гостей вперёд. На 44-й минуте Дрейк Батерсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил Маркус Юханссон после передачи Кузнецова.

Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Холден, Пинто) – 04:50 (5x5)   1:1 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 07:01 (5x4)   1:2 Милано (Овечкин, Орлов) – 25:25 (5x5)   2:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 43:04 (5x4)   2:3 Юханссон (Густафссон, Кузнецов) – 62:04 (3x3)
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