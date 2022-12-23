Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ среди неканадских игроков по матчам с 2+ очками

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
На 5-й минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передачи всё того же Овечкина.
Таким образом, Александр Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ среди неканадских игроков по матчам с 2+ очками.
Список лидеров по данному показателю выглядит следующим образом:
1. Яромир Ягр — 590 игр;
2. Яри Курри — 445;
3. Александр Овечкин — 444;
4. Стэн Микита — 443;
5. Теему Селянне — 399;
6. Майк Модано — 396;
7. Петр Штястны — 388.
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