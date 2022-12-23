Голкипер «Торонто» Илья Самсонов повторил клубный рекорд 98-летней давности

Состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) одержали хозяева льда.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду весь матч и отразил 16 бросков из 19, чего хватило для того, чтобы одержать девятую победу подряд на домашнем льду. Таким образом 25-летний вратарь повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии в домашних матчах, установленный в сезоне-1924/1925 Джоном Россом Рочем.

Стоит заметить, что впоследствии ещё три вратаря в истории «кленовых листьев» отмечались подобным достижением: Харри Ламли в сезоне-1953/1954, Терри Савчук в сезоне-1966/1967 и Брюс Гэмбл в сезоне-1967/1968. Самсонов стал первым вратарём в истории «Торонто» с подобной серией в XXI веке.