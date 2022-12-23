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Дмитрий Орлов выполнил мощный силовой приём, сбив соперника с ног

Дмитрий Орлов выполнил мощный силовой приём, сбив соперника с ног
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

В одном из эпизодов игры российский защитник Дмитрий Орлов провёл мощный силовой приём. Соперник россиянина не смог устоять на ногах.

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На 5-й минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передач всё того же Овечкина и российского защитника Дмитрия Орлова вывел гостей вперёд. На 44-й минуте Дрейк Батерсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил Маркус Юханссон.

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