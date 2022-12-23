Овечкин сократил отставание по очкам от Селянне до девяти результативных баллов
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1448 (800+648) очков. Овечкин сократил отставание от легендарного финна Теэму Селянне до девяти очков в списке бомбардиров за всю историю лиги. У «финской вспышки» на счету 1457 (684+773) очков.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 24 декабря. Столичная команда на домашнем льду примет «Виннипег Джетс». Начало матча — в 3:00 мск.
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