Овечкин набрал 13 очков в последних восьми матчах «Вашингтона»

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Всего за последние восемь матчей в активе россиянина 13 очков — семь шайб и шесть результативных передач. Россиянин не сумел отличиться четвёртый матч подряд. На текущий момент на счету Овечкина 800 голов, отставание от Горди Хоу составляет всего одну шайбу. В прошедшем матче с «Оттавой» россиянин стал рекордсменом НХЛ по броскам.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 24 декабря. Столичная команда на домашнем льду примет «Виннипег Джетс». Начало матча — в 3:00 мск.