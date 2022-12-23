«Торпедо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2024-го и носит односторонний характер.

В текущем сезоне Ларионов провёл за «Торпедо» 34 игры, в которых набрал 27 очков — забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач. Нападающий является сыном главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова. Показатель полезности составил «+2». Форвард заработал 16 штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету нападающего 39 матчей, в которых Ларионов отметился 29 очками — забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи. Показатель полезности составил «+1». Помимо «Торпедо», форвард провёл пять матчей за «Куньлунь» в сезоне-2020/2021.