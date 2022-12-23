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«Его игра противоречит логике, это аномально». Будро о пяти очках Петтерссона с «Сиэтлом»

«Его игра противоречит логике, это аномально». Будро о пяти очках Петтерссона с «Сиэтлом»
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро остался в восторге от игры нападающего «косаток» Элиаса Петтерссона в матче с «Сиэтлом» (6:5 Б). Шведский форвард поучаствовал во всех голах своей команды, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи. Петтерссон не принимал участие в последних двух матчах своей команды из-за болезни.

«Я не думаю, что вы, ребята, понимаете, насколько это аномально. Он не выходил на лёд шесть дней, а потом выдал такую великолепную игру. Это противоречит всякой логике, ведь без тренировок хоккеист очень быстро теряет игровые кондиции», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В прошедшем матче Петтерссон побил рекорд Александра Могильного по матчам с 5+ очками за «Ванкувер». Теперь на счету шведского нападающего четыре таких матча за «Кэнакс».

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