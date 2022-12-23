Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петтерссон: в начале матча с «Сиэтлом» я выдохся и просто пытался где-то найти энергию

Петтерссон: в начале матча с «Сиэтлом» я выдохся и просто пытался где-то найти энергию
Комментарии

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон поделился впечатлениями от пяти набранных очков в матче с «Сиэтлом» (6:5 Б). Шведский форвард поучаствовал во всех голах своей команды, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи. Также на счету Элиаса победный буллит в матче. Форвард не выходил на лёд в течение шести дней из-за болезни.

«Вчера мы поговорили с врачом и решили, что я приму участие в утренней раскатке перед сегодняшним матчем. В начале встречи я немного выдохся и просто пытался где-то найти энергию. Набрать пять очков и победить — это прекрасное чувство, но, с другой стороны, мы забиваем пять голов, но также и пропускаем пять голов. Мы должны стать лучше в этом аспекте», — цитирует Петтерссона пресс-служба «Ванкувера».

В прошедшем матче Петтерссон побил рекорд Александра Могильного по матчам с 5+ очками за «Ванкувер». Теперь на счету шведского нападающего четыре таких матча за «Кэнакс».

Новость по теме
«Его игра противоречит логике, это аномально». Будро о пяти очках Петтерссона с «Сиэтлом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022