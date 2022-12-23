Петтерссон: в начале матча с «Сиэтлом» я выдохся и просто пытался где-то найти энергию

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон поделился впечатлениями от пяти набранных очков в матче с «Сиэтлом» (6:5 Б). Шведский форвард поучаствовал во всех голах своей команды, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи. Также на счету Элиаса победный буллит в матче. Форвард не выходил на лёд в течение шести дней из-за болезни.
«Вчера мы поговорили с врачом и решили, что я приму участие в утренней раскатке перед сегодняшним матчем. В начале встречи я немного выдохся и просто пытался где-то найти энергию. Набрать пять очков и победить — это прекрасное чувство, но, с другой стороны, мы забиваем пять голов, но также и пропускаем пять голов. Мы должны стать лучше в этом аспекте», — цитирует Петтерссона пресс-служба «Ванкувера».
В прошедшем матче Петтерссон побил рекорд Александра Могильного по матчам с 5+ очками за «Ванкувер». Теперь на счету шведского нападающего четыре таких матча за «Кэнакс».
- 23 декабря 2022
-
12:46
-
12:22
-
12:09
-
11:47
-
11:22
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:23
-
10:06
-
09:39
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:33
-
08:18
-
07:55
-
07:41
-
07:34
-
07:15
-
07:00
-
06:53
-
06:39
-
06:32
-
06:24
-
06:24
-
06:16
-
06:10
-
06:09
-
06:08
-
05:54
-
05:44
-
05:38