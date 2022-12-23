Канадский игрок «Металлурга» рассказал, жалеет ли о разорванном контракте с «Авангардом»

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран рассказал, что не жалеет о разорванном контракте с «Авангардом». В январе 2020 года 30-летний защитник подписал контракт с «Авангардом» на следующий сезон, однако впоследствии летом того же года Кёрран получил предложение от «Анахайма» и принял решение продолжить карьеру в Америке.

«Жалею ли о том, что три года назад подписал, а затем разорвал контракт с «Авангардом»? Ох, «жалеть»… Ужасное слово. Мой отец говорил, чтобы я никогда ни о чём не жалел. Я до сих пор стараюсь следовать этому совету. Я знаю, что любой игрок — канадский, американский, шведский, российский — все, так или иначе, хотят играть в НХЛ. Для всех молодых хоккеистов это мечта, потому что НХЛ — лучшая лига мира. И тогда я просто хотел попробовать себя, попытаться «выстрелить». Уверен, если бы я думал, что впоследствии могу о чём-то пожалеть, я бы не прошёл этот путь и не предпринял эту попытку. У меня была очень разнообразная карьера, я хотел сделать ещё один шаг, и, если бы я сыграл матч в НХЛ, это значило бы для меня очень много.



«Авангард» — отличный клуб. Не слышал ни одного плохого слова об этой команде. Мы говорили об «Авангарде» с Денисом Зерновым, который раньше играл там. Тот сезон, когда они приглашали меня, получился для них фантастическим. Я был рад, что они выиграли Кубок. По поводу контракта мы оперативно уладили с «Авангардом» все вопросы и расстались в хороших отношениях», — рассказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.