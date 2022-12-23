Кожевников: расстраивает отношение ТВ к хоккею, ищут лёгкие пути на государственные деньги

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников расстроен результатами Кубка Первого канала, по итогам которого сборная России уступила сборной Беларуси в решающем матче со счётом 4:5 по буллитам. Также специалист поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в текущем сезоне и порассуждал на тему возможного обмена вратаря «Амура» Евгения Аликина.

«Меня огорчил Кубок Первого канала и поражение нашей сборной, хорошо, что регулярный чемпионат КХЛ быстро возобновился и отвлёк нас от неудач. Тем более что повеселили телевизионщики. Они половину регулярки игнорировали, а тут на следующий день после финала чемпионата мира по футболу отдали лучшее время матчу «Нефтехимик» — «Барыс», хотя в понедельник в КХЛ было много кассовых матчей. На мой взгляд, это просто вредительство. Почему? Может, показать руководству, что рейтинги КХЛ слабенькие — особенно на фоне Аргентины и Франции, и что хоккей для ТВ — это обуза? Меня вообще расстраивает отношение ТВ к хоккею. Оно практически не заметило столетний юбилей Николая Николаевича Озерова, зато Месси из каждого утюга и круглосуточно. Нет вопросов, аргентинец — великий футболист, но новые поколения можно правильно воспитать только на своих легендах. А наше ТВ, к сожалению, ищет лёгкие пути, причём на государственные деньги.

Как отношусь к ситуации с возможным обменом Аликина из «Амура»? «Амур» держится за вратаря, хотя видно, что Епанчинцев как грамотный тренер рассматривает все варианты и на всякий случай подпускает к роли первого Калниньша. Получается, что руководство «Амура» стремится по максимуму сохранить состав, поскольку полностью верит в тренеров и команду. Это похвально. Обменял бы я Аликина? Да. На мой взгляд, нет смысла держать вратаря, который через полгода в роли свободного агента всё равно уйдёт. «Амуру» нужна хорошая компенсация, а вратарскую позицию закроет Калниньш, плюс там в системе мне запомнился талантливый Евграфов.

«Салават Юлаев» на спаде после хорошей первой половины сезона? Тренерскому штабу Виктора Козлова удалось раскрыть молодёжь, плюс лучший сезон в карьере проводит Кадейкин, который уже стал капитаном сборной России и едва не спас нам Кубок Первого канала. У команды виден стиль — быстрый выход в атаку, силовое давление. Не назову нынешний «Салават» самым эффектным в его истории, но тренерская рука видна. Так сколько можно прыгать выше головы? У «Салавата» кадровые проблемы — молодёжь подсела, играет один легионер, нет вратаря уровня Аликина. В этой ситуации меня удивляет, что Уфе не удаётся усилить свой состав. Посмотрите, как активны на трансферном рынке конкуренты — например, «Авангард», «Барыс», «Трактор» или тот же «Амур». А вот в «Салавате» — тишина. Думаю, что в первую очередь эта тишина беспокоит Козлова. Потенциал этого состава его штаб вычерпал. У меня есть подозрение, что Уфу ждёт падение на её законное место — седьмое-восьмое», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд и занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Ранее генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщал, что клуб не планирует обменивать Аликина, несмотря на многочисленные предложения от клубов КХЛ.