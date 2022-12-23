Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» заключил контракт с экс-нападающим молодёжной сборной России Иваном Дидковским

«Сочи» заключил контракт с экс-нападающим молодёжной сборной России Иваном Дидковским
Комментарии

ХК «Сочи» заключил двусторонний контракт с нападающим Иваном Дидковским, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

20-летний нападающий является воспитанником системы московского «Динамо». В текущем сезоне форвард выступал в чемпионате ВХЛ за «Рязань-ВДВ», где в 26 матчах набрал 8 (2+6) очков. В КХЛ нападающий провёл три матча за московское «Динамо», в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Дидковский неоднократно вызывался в состав юниорской и молодёжной сборной России. Нападающий является победителем Всемирных юношеских игр (2019), победителем Мемориала Глинки/Гретцки (2020), обладателем Кубка Харламова Молодёжной хоккейной лиги (2021).

Главный русский талант наконец заиграет в КХЛ. Но как Мичков будет развиваться в «Сочи»? Главный русский талант наконец заиграет в КХЛ. Но как Мичков будет развиваться в «Сочи»?
Новость по теме
Дидковский — о рейсе из Калгари: думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022