«Сочи» заключил контракт с экс-нападающим молодёжной сборной России Иваном Дидковским
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ХК «Сочи» заключил двусторонний контракт с нападающим Иваном Дидковским, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
20-летний нападающий является воспитанником системы московского «Динамо». В текущем сезоне форвард выступал в чемпионате ВХЛ за «Рязань-ВДВ», где в 26 матчах набрал 8 (2+6) очков. В КХЛ нападающий провёл три матча за московское «Динамо», в которых отметился одной заброшенной шайбой.
Дидковский неоднократно вызывался в состав юниорской и молодёжной сборной России. Нападающий является победителем Всемирных юношеских игр (2019), победителем Мемориала Глинки/Гретцки (2020), обладателем Кубка Харламова Молодёжной хоккейной лиги (2021).
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