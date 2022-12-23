«Сочи» заключил контракт с экс-нападающим молодёжной сборной России Иваном Дидковским

ХК «Сочи» заключил двусторонний контракт с нападающим Иваном Дидковским, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

20-летний нападающий является воспитанником системы московского «Динамо». В текущем сезоне форвард выступал в чемпионате ВХЛ за «Рязань-ВДВ», где в 26 матчах набрал 8 (2+6) очков. В КХЛ нападающий провёл три матча за московское «Динамо», в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Дидковский неоднократно вызывался в состав юниорской и молодёжной сборной России. Нападающий является победителем Всемирных юношеских игр (2019), победителем Мемориала Глинки/Гретцки (2020), обладателем Кубка Харламова Молодёжной хоккейной лиги (2021).