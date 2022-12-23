Канадец Кёрран — о легионерах в КХЛ: мы очень многим жертвуем, чтобы играть здесь

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран рассказал, что легионерам в КХЛ приходится идти на жертвы, чтобы играть в лиге.

«Раньше следил за другими хоккеистами. Когда мне было 27-29 лет, даже старался сравнивать себя с другими игроками. Но в этом сезоне не помню, чтобы я хотя бы однажды заходил на сайт КХЛ и просматривал чью-то статистику. Сейчас, когда заканчивается тренировка или матч, я чаще, наоборот, стараюсь отключиться от хоккея, поужинать, отдохнуть.



Целенаправленно я не слежу за кем-то, но, конечно, в курсе, кто из соперников представляет наибольшую опасность. Мэйсек проводит фантастический сезон — очень здорово видеть его в таком состоянии. Корбан Найт вернулся в игру после серьёзного повреждения. В целом я очень радуюсь успехам канадских, американских, европейских игроков в КХЛ, потому что мы очень многим жертвуем, чтобы играть здесь — мы в отрыве от семьи и дома. Мы очень благодарны, что КХЛ встретила нас с распростёртыми объятиями, и мы счастливы быть здесь, но это факт, нам действительно приходится идти на жертвы, чтобы играть здесь», — сказал Кёрран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне КХЛ на счету Кёррана 30 матчей, в которых защитник набрал 13 очков — забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач. Показатель полезности составил «+8».