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Выбирай лучшего комментатора России в 2022-м на «Чемпионате»

Выбирай лучшего комментатора России в 2022-м на «Чемпионате»
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«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2022 году. Голосование будет идти до 23 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — «ВКонтакте» и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.

Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях.

В этом году награды премии «Голос спорта» будут вручаться в 10 номинациях, также организаторы учредили три специальных премии, одна из которых приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Озерова:

  • премия «Народный голос спорта»;
  • премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
  • премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;
  • премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;
  • премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;
  • премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;
  • премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;
  • премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»;
  • премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
  • премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;
  • специальная премия имени Николая Озерова;
  • специальная партнёрская премия футбольного клуба Динамо Москва «На все 100!»;
  • специальная премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».
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