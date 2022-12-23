Выбирай лучшего комментатора России в 2022-м на «Чемпионате»

«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2022 году. Голосование будет идти до 23 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — «ВКонтакте» и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.



Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях.

В этом году награды премии «Голос спорта» будут вручаться в 10 номинациях, также организаторы учредили три специальных премии, одна из которых приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Озерова:

премия «Народный голос спорта»;

премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;

премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;

премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;

премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;

премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;

премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;

премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»;

премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;

премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;

специальная премия имени Николая Озерова;

специальная партнёрская премия футбольного клуба Динамо Москва «На все 100!»;

специальная премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».