Выбирай лучшего комментатора России в 2022-м на «Чемпионате»
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«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2022 году. Голосование будет идти до 23 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — «ВКонтакте» и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.
Вот список номинантов. Если считаете, что надо отметить кого-то другого, напишите его фамилию в комментариях.
В этом году награды премии «Голос спорта» будут вручаться в 10 номинациях, также организаторы учредили три специальных премии, одна из которых приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Озерова:
- премия «Народный голос спорта»;
- премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
- премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;
- премия Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине»;
- премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года»;
- премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;
- премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;
- премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»;
- премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
- премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»;
- специальная премия имени Николая Озерова;
- специальная партнёрская премия футбольного клуба Динамо Москва «На все 100!»;
- специальная премия РАСК за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион».
Комментарии
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