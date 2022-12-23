СКА и «Сочи» произвели обмен. Армейцы заключили контракты ещё с двумя форвардами

Санкт-петербургский СКА и ХК «Сочи» произвели обмен, сообщается в официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что санкт-петербургская команда в результате обмена приобрела права на нападающего Андрея Алтыбармакяна. Сочинский клуб, в свою очередь, получил денежную компенсацию.



Кроме того, санкт-петербургский клуб подписал двусторонние соглашения до конца сезона с двумя нападающими: экс-игроком «Адмирала» Святославом Гребенщиковым и бывшим хоккеистом «Витязя» Владимиром Барабановым.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Алтыбармакян принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 16 очков при показателе полезности «-17».