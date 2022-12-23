Нападающий «Салавата» Александр Кадейкин оформил первый хет-трик в карьере

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает «Адмирал». К концу второго периода счёт 5:1 в пользу хозяев.
На 19-й минуте Александр Кадейкин удвоил преимущество своей команды, удачно подставив клюшку под наброс с синей линии.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 35-й минуте нападающий «Салавата» оформил дубль, забросив шайбу в большинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 39-й минуте Кадейкин оформил хет-трик, вновь реализовав большинство. Это первый хет-трик в карьере форварда.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 23 декабря 2022
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