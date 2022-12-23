«Авангард» официально объявил об обмене с ЦСКА

Хоккейный клуб «Авангард» в официальном телеграм-канале объявил об обмене 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. Омичи получили права на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева.
Отмечается, что соглашение российского хоккеиста является двусторонним. Контракт с ним действует до конца сезона-2022/2023.
Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков при общем показателе полезности «-6» и четырёх минутах штрафа.
Алексеев в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл всего в трёх матчах регулярного чемпионата. Российский защитник записал на свой счёт одну результативную передачу при общем показателе полезности «+1». До нынешнего сезона Дмитрий выступал за «Трактор».
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