«Очень приличный вратарь». Главный тренер «Авангарда» — об Аликине

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».

«Мы, конечно, рады, что победили, приехав домой после тяжёлых игр на выезде. Ребята сегодня очень хорошо отыграли. «Амур» — хорошая команда, много игроков поменялось. Очень хорошая оборона, которую очень сложно было проходить, и очень приличный вратарь, который держал команду в игре.



Естественно, в таких играх нельзя допускать мелких ошибок, чтобы не давать воздух, жизнь такой команде. Хотя первый период полностью был за нами, одна ошибка во втором периоде привела к тому, что счёт стал 1:1. В целом мы переигрывали «Амур», создавали моменты. Где-то реализация подвела, зато забили хорошие голы с бросков, с добиваний. Это тоже важно. Сейчас середина сезона, все команды упираются, все хорошо играют в обороне, и такие рабочие голы с мясом очень важны. Ребята проявили характер, забили эти голы, и я рад, что мы победили», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.