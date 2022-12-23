«Мне тоже интересно». Кравец — о том, как новые вратари «Авангарда» поделят игровое время

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».
«Как новые вратари – Сковронский и Мельничук – будут делить игровое время? Я должен вам ответить, что мне тоже интересно, конечно. Нужно определиться и увидеть, кто из этих вратарей больше нам поможет. У Сковронского свои качества, у Мельничука – свои. Чуть-чуть даём паузу, проверим этих ребят во время тренировок и будем определяться. Я надеюсь, что они нам помогут. Но мы ни в коем случае не убираем со счетов Андрея Мишурова, потому что на протяжении всего сезона он показывает отличную игру и – вы сами видели – на буллитах великолепно помогал команде, конкуренция будет среди трёх вратарей. Но лучше пусть будет три, чем никого.
Можно ли ждать Мельничука в воротах в следующем матче? Я думаю, что нет. Вася уверенно и хорошо играет. Пусть играет», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 23 декабря 2022
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