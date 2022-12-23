Главный тренер «Амура»: нет, мы не специально готовили Аликина к матчу с «Авангардом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» и ответил на вопрос, готовила ли его команда вратаря Евгения Аликина отдельно ко встрече с омичами.
«Яков Рылов? Мы знаем его возможности, он добавит нам солидности, при игре в большинстве в частности. Правда, у нас за три матча, по-моему, одна возможность была разыграть лишнего, так что даже в деле пока не успели посмотреть. Это опытный игрок, он нам поможет.
Нет, мы не специально готовили Евгения Аликина к матчу именно с «Авангардом». У вратарей есть свой блок, играют поровну, два матча провёл Калниньш, сейчас две – Аликин. И всё, только в этом смысле. У них равное время игровое», – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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