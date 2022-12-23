Форвард «Салавата» Кадейкин поделился эмоциями от первого хет-трика в карьере

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал свои три гола в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3). Этот хет-трик стал для форварда первым в карьере.
«Приятно забить три гола. В принципе, давно пора было. Эмоции положительные, получилось забросить. Иногда игра идёт, но не забиваешь. Сегодня так всё сложилось, что могли и больше забить. Неплохо играли, создавали моменты в каждом периоде.
Показалось ли, что после сборной России приехал более мотивированным? После сборной, наверное, все приезжают в хорошем настроении. Как ни крути, там собраны хорошие игроки, всё чуть-чуть побыстрее и поответственнее, поэтому приходится быстрее думать и реагировать», — приводит слова Кадейкина официальный сайт уфимцев.
Отметим, что первый гол форвард забил в конце первого периода. На 35-й минуте Кадейкин в большинстве оформил дубль. Под занавес второго игрового отрезка нападающий забросил третью шайбу, вновь отличившись при игре «пять на четыре».
- 23 декабря 2022
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