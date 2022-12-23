Главный тренер «Металлурга» высказался о поражении в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Магнитогорцы дважды выигрывали в ходе встречи (1:0, 2:1), однако новосибирцы каждый раз отыгрывались. Во второй раз — на 57-й минуте, когда защитник Михал Чайковски щёлкнул из правого круга вбрасывания. В итоге «Сибирь» вырвала победу в серии буллитов.

«Обидно, что потеряли очко, не должны были. Буллиты у нас не пошли — две шайбы просто сошло, к сожалению. Но и так у нас там за игру пять штанг было. Немного сегодня от нас отвернулась удачка. Надо её зарабатывать. Очко берём, но должны были брать два.



Как состояние Архипа Неколенко? Мы рассчитываем, что он будет играть. У него с физикой было не очень в матче с Хабаровском, поэтому он сейчас дорабатывал с тренерами по фитнесу. Думаю, что если всё нормально будет, то он будет в следующем матче.



Кёрран забил сегодня нетипичный для защитников гол? У него появились некоторые микротравмы. Если посмотреть его игры в Швеции, он там славился не только такими делами, но и броском. Опять же, у него не было предсезонки. Сейчас матчей много, немного просел. Надеемся, что будет радовать нас чаще», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».