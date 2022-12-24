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Сергей Фёдоров высказался об обмене Кристиана Яроша

Сергей Фёдоров высказался об обмене Кристиана Яроша
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал обмен словацкого защитника Кристиана Яроша, ранее выступавшего за омский «Авангард».

«Понимаем, что это высокий праворукий защитник, достаточно мобильный. Играл определённое время в НХЛ. Когда играли против «Авангарда», вспоминаю, что неплохо катается. В обороне всегда требуется свежая кровь, надеюсь, с его приходом будем чуть стабильнее, лучше. И, конечно, в большинстве сделаем определённые шаги в правильном направлении», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ярославского «Локомотива».

Напомним, ранее «Авангард» объявил об обмене 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. Омичи получили права на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков.

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