Сергей Фёдоров высказался об обмене Кристиана Яроша

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал обмен словацкого защитника Кристиана Яроша, ранее выступавшего за омский «Авангард».
«Понимаем, что это высокий праворукий защитник, достаточно мобильный. Играл определённое время в НХЛ. Когда играли против «Авангарда», вспоминаю, что неплохо катается. В обороне всегда требуется свежая кровь, надеюсь, с его приходом будем чуть стабильнее, лучше. И, конечно, в большинстве сделаем определённые шаги в правильном направлении», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ярославского «Локомотива».
Напомним, ранее «Авангард» объявил об обмене 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. Омичи получили права на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева.
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков.
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