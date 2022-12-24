Александр Овечкин догнал Горди Хоу по голам в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Вашингтон» впереди со счётом 1:0.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 801-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.

Российский форвард отличился на 19-й минуте встречи с передачи канадского нападающего Дилана Строума. Строум вошёл в зону и сделал скидку Овечкину, который продвинулся вперёд и с кистей бросил низом — шайба пролетела между щитков чешского голкипера «Виннипег Джетс» Давида Риттиха.