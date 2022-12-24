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Александр Овечкин догнал Горди Хоу по голам в НХЛ

Александр Овечкин догнал Горди Хоу по голам в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Вашингтон» впереди со счётом 1:0.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 801-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.

Российский форвард отличился на 19-й минуте встречи с передачи канадского нападающего Дилана Строума. Строум вошёл в зону и сделал скидку Овечкину, который продвинулся вперёд и с кистей бросил низом — шайба пролетела между щитков чешского голкипера «Виннипег Джетс» Давида Риттиха.

Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн
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