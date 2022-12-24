И. о. главного тренера «Ак Барса» Бабенко: всех не устраивает положение команды в таблице

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о победе в матче Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» (4:3).

«Интересная игра для зрителей в первую очередь, поздравляю наших болельщиков с победой. У соперника хорошая команда, они агрессивно играли, доставили нам много проблем, особенно в первом периоде. Но дальше наши ребята здорово сработали, вытащили, воспользовались своими шансами, и благодаря этому победили.



У нас есть определённые нюансы пока, тяжело входим в игру, особенно после перерыва. Плодотворно поработали в паузе, надеюсь, с этим связано, потому что хорошая нагрузка была на игроков. Тем не менее, появляется движение, просто нужно чуть больше заставлять себя с первых минут, тогда будет проще играть.

За счёт чего удалось совершить камбэк? В первую очередь за счёт того, что игроки сами захотели. Всех не устраивает положение команды в таблице. Желание помогло, и хорошо использовали большинство.

Есть ли задача выйти в плей-офф с преимуществом своего льда? Конечно. Преимущество своего льда играет огромную роль в плей-офф. Ни игроков, ни тренеров, ни руководство, ни болельщиков не устраивает наше сегодняшнее положение. Так далеко загадывать нельзя, нужно выходить и стараться выигрывать каждый матч. Календарь достаточно сложный: наверное, это самый интересный чемпионат за последние годы, где тяжело играть с каждой командой», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Ак Барса».

Казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков после 42 проведённых матчей.