Владелец «Вашингтона» поздравил Овечкина с историческим голом

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в «Твиттере» прокомментировал исторический гол капитана команды Александра Овечкина. Благодаря шайбе в ворота «Виннипег Джетс» российский нападающий вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов, сравнявшись с великим канадским хоккеистом Горди Хоу. У обоих игроков по 801 шайбе.
«801-я шайба для Алекса Овечкина! Он сравнялся с Горди Хоу, став вторым за всю историю НХЛ по количеству голов. Поздравляю, Алекс! Воистину Великая Восьмёрка», — говорится в сообщении.
Отметим, что вторую шайбу хозяев на 33-й минуте забросил американский форвард Сонни Милано. Его ассистентами выступили Конор Шири и всё тот же Александр Овечкин.
На момент написания новости в матче «Вашингтон» — «Виннипег» проходит третий период, хозяева ведут со счётом 3:1.
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