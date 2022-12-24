Владелец «Вашингтона» поздравил Овечкина с историческим голом

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в «Твиттере» прокомментировал исторический гол капитана команды Александра Овечкина. Благодаря шайбе в ворота «Виннипег Джетс» российский нападающий вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов, сравнявшись с великим канадским хоккеистом Горди Хоу. У обоих игроков по 801 шайбе.



«801-я шайба для Алекса Овечкина! Он сравнялся с Горди Хоу, став вторым за всю историю НХЛ по количеству голов. Поздравляю, Алекс! Воистину Великая Восьмёрка», — говорится в сообщении.



Отметим, что вторую шайбу хозяев на 33-й минуте забросил американский форвард Сонни Милано. Его ассистентами выступили Конор Шири и всё тот же Александр Овечкин.

На момент написания новости в матче «Вашингтон» — «Виннипег» проходит третий период, хозяева ведут со счётом 3:1.