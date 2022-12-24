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Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Забитые шайбы в составе победителей на свой счёт записали Сонни Милано, Ник Дауд, а также российский форвард Александр Овечкин, записавший на свой счёт дубль. На счету россиянина в этой встрече также одна результативная передача. Евгений Кузнецов по ходу матча также отметился голевой передачей. Он ассистировал Овечкину в моменте с последним голом.

У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.

Напомним, Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбу в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших бомбардиров НХЛ легендарного Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Овечкин (Строум, Шири) – 18:22 (5x5)   2:0 Милано (Шири, Овечкин) – 32:46 (5x5)   3:0 Дауд (Хэтэуэй, Густафссон) – 43:49 (5x5)   3:1 Стенлунд (Кульман, Юнссон-Фьелльбю) – 49:59 (5x5)   4:1 Овечкин (Кузнецов) – 59:00 (en)
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