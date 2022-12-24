Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Забитые шайбы в составе победителей на свой счёт записали Сонни Милано, Ник Дауд, а также российский форвард Александр Овечкин, записавший на свой счёт дубль. На счету россиянина в этой встрече также одна результативная передача. Евгений Кузнецов по ходу матча также отметился голевой передачей. Он ассистировал Овечкину в моменте с последним голом.

У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.

Напомним, Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбу в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших бомбардиров НХЛ легендарного Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.