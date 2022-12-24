Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ очками

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил два гола и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой «столичных» со счётом 4:1.



Как отмечает CapitalsPR в своём «твиттере», для 37-летнего капитана «столичных» эта встреча стала 409-й в карьере с 2+ очками. По этому показателю Овечкин вышел на двенадцатое место в истории Национальной хоккейной лиги. Российский форвард обошёл легендарного канадского хоккеиста Пола Коффи.



Стоит отметить, что сегодня, 24 декабря, Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбу в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших голеадоров НХЛ знаменитого Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.

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