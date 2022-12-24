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Сын Горди Хоу поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам

Сын Горди Хоу поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам
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Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал выход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в истории НХЛ по количеству голов. Видео с речью Марка показали после того, как 37-летний капитан «столичных» забросил 802-ю шайбу и обогнал Хоу.

«Пришло время поставить новые цели… в погоне за номером 99 (Уэйном Гретцки. — Прим. „Чемпионата“)… поздравляю!» — приводит слова Хоу журналист Джон Шэннон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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