Овечкин признан первой звездой матча с «Виннипегом»
Поделиться
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеиста игры. Лучшим игроком признан российский форвард победителей Александр Овечкин, отметившийся по ходу матча дублем и результативной передачей.
Второй звездой признан голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, на счету которого 25 спасений. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Конор Шири, отметившийся двумя результативными передачами.
Напомним, после сегодняшнего дубля Овечкин обогнал Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
06:31
-
06:31
-
06:28
-
06:22
-
06:21
-
06:18
-
06:10
-
06:08
-
06:04
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:40
-
05:26
-
05:21
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
03:56
-
03:41
-
02:03
-
01:57
-
01:50
-
01:41
-
01:26
-
01:11
- 23 декабря 2022
-
23:51
-
23:33
-
23:15
-
22:55
-
22:37
-
22:23
-
21:54
-
21:53
Партнерский контент