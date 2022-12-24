Овечкин признан первой звездой матча с «Виннипегом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеиста игры. Лучшим игроком признан российский форвард победителей Александр Овечкин, отметившийся по ходу матча дублем и результативной передачей.

Второй звездой признан голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, на счету которого 25 спасений. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Конор Шири, отметившийся двумя результативными передачами.

Напомним, после сегодняшнего дубля Овечкин обогнал Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.