«Виннипег» поздравил Овечкина с историческим дублем, позволившим обогнать Хоу

«Виннипег Джетс» в своём «твиттере» направил поздравления российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в связи с тем, что он сумел обойти великим канадского хоккеиста Горди Хоу по количеству голов в истории НХЛ. Теперь в активе Овечкина 802 шайбы.



Россиянину удалось отметиться уникальным достижением сегодня, 24 декабря, в матче против «Виннипег Джетс», который завершился победой «столичных» со счётом 4:1.



«Поздравляем Алекса Овечкина и «Кэпиталз» с исторической ночью в НХЛ. Желаем удачи в погоне за 894 шайбами, надеемся, в матчах против нас их больше не будет», — говорится в сообщении.



Благодаря дублю в сегодняшнем противостоянии, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 92 шайб. На счету 61-летнего канадца 894 гола.

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